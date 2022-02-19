لإنقاذ استثمارات بـ6 مليارات جنيه.. شعبة الأقطان توقع اتفاقية محاسبية مع المالية

قال أحمد عياد رئيس الشعبة العامة للأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة تعتزم عمل اتفاقية محاسبية مع وزارة المالية لمناقشة المعوقات التي تواجه مشاكل 280 تاجر قطن وحجم أعمال بنحو 6 مليارات جنيه مع الضرائب.

وأشار رئيس شعبة الأقطان فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” إلى أن وزارة المالية أبدت الموافقة على توقيع اتفاقية تحاسبية لتجار الأقطان بعد مذكرة قامت الشعبة بإرسالها إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية



وقال عياد إن مصلحة الضرائب وافقت على إبرام اتفاقية تحاسب ضريبة لتجار الأقطان نظرًا لطبيعة نشاط تجارة الاقطان حيث تواجه المصلحة صعوبة في تحديد حقيقة إيرادات ومصروفات هذا النشاط.



وأشاد رئيس الشعبة بدور المهندس إبراهيم العربي في دعم الشعب التجارية المختلفة ومساندتها بغرض دعم اقتصادنا القومي.



وأشار رئيس الشعبة إلى أن هناك لجنة دائمة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ، وممثلي وزارة المالية لبحث ومناقشة المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال في الأنشطة المختلفة ، من بينها نشاط الاقطان وهو الأمر الذي يحسب للدكتور محمد معيط والمهندس إبراهيم العربي في دعم القطاعات المختلفة التي تمثل القاعدة الأساسية للاقتصاد القومي.