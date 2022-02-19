رفعت فياض: جائحة كورونا وحدت العالم وأصبح مدركا لأهمية مصر أفريقيا.. شاهد

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، على خلفية انعقاد القمة "الأوروبية - الأفريقية"، إن مصر كانت من أولى الدول الأفريقية التي كانت تقود حركات التحرر في أفريقيا، منذ فترة تولي الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أن قارة أفريقيا بأكملها مدركة لدور مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، خلال لقائه لـ برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر استعادت دورها القوي في قارة أفريقيا من جديد، منذ ثورة 30 يونيو، وأصبحت من أولى الممثلين للقارة الأفريقية، متابعا: "جائحة كورونا وحدت العالم في التعاون لمواجهة الجائحة".

وتابع "فياض"، أن الدول الأوروبية باتت مدركة أنها في حالة تركها لدول أفريقيا دون لقاحات لن يكون في صالحها، وذلك لأن عملية السفر والتنقل بين القارتين سيساهم في انتشار أكبر للجائحة، منوها على ضرورة مساعدة الدول القادرة للدول الغير قادرة ، وهو المحور الرئيسي للقمة الأوروبية - الأفريقية .

وأردف "فياض" ، أن القمة كانت في صالح مصر، حيث استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلالها الالتقاء بعدد من زعماء الدول الأفريقية، وذلك لتكوين علاقات ثنائية تهم الشرق الأوسط .

وفي سياق أخر، التقى الرئيس السيسي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي، أكد على العلاقات الاخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.