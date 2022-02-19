صحيفة سعودية: الحوار هو الحل الأمثل لتسوية المشكلة الروسية - الأوكرانية

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية الصادرة اليوم السبت أن هناك إجماعا عالميا على أن الحوار هو الأمثل لتسوية المشكلة الروسية - الأوكرانية.



وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم بعنوان (طموحات متضادة) - "إذ لم تبد تحضيرات الحرب المحتملة الروسية - الأوكرانية أمرا جيدا بالنسبة لقطاعات واسعة من شعبي الدولتين، حيث برزت مظاهر شعبية وحزبية واسعة تندد بالحرب، ولم تلبث أن تحولت إلى عريضة واسعة، وإن ظلت محدودة في تأثيرها، إلا أنها تعكس جانبا من المزاج العام الداعي إلى وقف استعدادات الحرب، واتخاذ مسار الحوار فقط لتسوية المشكلات الناشئة، في الوقت ذاته تقريبا، هناك تأثير كبير ودور مهم للماكينة الإعلامية الغربية الضخمة وبعض مسؤوليها في تأجيج المشاعر، وإشغال العالم بتحضيرات الحرب، وتحديد ساعة الصفر، وإبراز كل السيناريوهات الممكنة".



وأضافت "وعلى الرغم من أن تفضيلات روسيا ورسائلها تبدو واضحة، وهي أن يطرح الغرب حلا وسطا يقوم على رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي، مع إعلان كييف التزامها مبدأ الحياد، وفقا لنموذج فنلندا في الحرب الباردة، إلا أن أوكرانيا والغرب يرون رسائل الضمانات التي تطالب بها روسيا تعجيزية، وغير قابلة للتنفيذ".



وأضافت "لا شك أن هذه التفضيلات تواجه صعوبات جدية؛ لأن حياد أوكرانيا سيفسر - غربيا - على أنه تراجع لهم أمام ضغوط روسيا، ويرافقه تغيير حلف الأطلسي استراتيجية الأبواب المفتوحة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه، لأن الوضع ليس مرتبطا بأوكرانيا فقط، بل ينسحب على دول أخرى، مثل مولدافيا وجورجيا وجمهوريات آسيا الوسطى، والتي ترفض روسيا انضمامها إلى حلف الأطلسي، ما سيعني ذلك تقويض أهم مبادئه، وانتصار روسيا في معركتها الراهنة، وفرض وجهة نظرها، وتكوين نظام عالمي جديد تكون فيه محاطة بدول حليفة أو محايدة".

