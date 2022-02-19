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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 13 راكبا في انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بسبب الأمطار

صوره موضوعية
صوره موضوعية

أصيب 13 راكبًا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب اتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بعد انحرافه عن الطريق بسبب مياه الأمطار، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل ٥ مصابين لتلقي العلاج بمستشفى رأس غارب فيما رفض ٨ مصابين الانتقال للمستشفى والعلاج بموقع الحادث.

وتسببت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدها طريق الزعفرانة رأس غارب فجر اليوم السبت، في انقلاب وانحراف ٣ أتوبيسات وسيارات في عدة مناطق بالطريق وتم نقل عدد من الركاب المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.

وأكد سائقون وركاب أنهم فوجئوا بسقوط الأمطار الغزيرة وتحولها للسيول في عدة مناطق خلال سيرهم على الطريق مما أدى إلى انقلاب وانحراف مركباتهم على جانب الطريق.

وكانت منطقة الزعفرانة، شهدت أمطاراً غزيرة تحولت لسيول في عدة مناطق بالطريق فجر اليوم السبت. 

وأكد اللواء حامد أحمد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، أنه تم إغلاق الحركة المرورية على طريق الزعفرانة رأس غارب في الاتجاهين للقادم من القاهرة والوجه البحري والعكس بسبب الأمطار الغزيرة.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب «أنه تم الدفع بالأجهزة والمعدات للتعامل مع السيول وتحديد المناطق المتضررة بالطريق للبدء في إصلاحها وإزالة آثار السيول».

 

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