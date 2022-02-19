ليفربول في مهمة سهلة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول، بقيادة الدولي المصري محمد صلاح جناح الريدز، نظيره نورويتش سيتي، اليوم، السبت، في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب “آنفيلد”، ضمن منافسات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول، المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة، خلف مانشستر المتصدر برصيد 63 نقطة.

ويخوض ليفربول الوصيف بفارق 9 نقاط مع مباراة مؤجلة، لقاء يبدو سهل نسبيًا أمام ضيفه نوريتش، أحد فرق الذيل، لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي.

وتعرض ليفربول لضربة قوية بإصابة جناحه البرتغالي ديوجو جوتا، ثاني أفضل هداف في الدوري، أمام إنتر في مباراة دوري أبطال أوروبا الماضية، حيث يعاني من التواء في كاحله منعه من المشاركة في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بفوز الريد خارج ملعبه (2-0).

لكن المدرب الألماني يورجن كلوب يملك البديل الجاهز بشخص الكولومبي لويس دياز المنتقل إلى الفريق الشهر الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني.

وأعرب كلوب عن إعجابه بما شاهده حتى الآن من دياز، قائلاً بعد مشاركته احتياطيًا ضد ليستر سيتي "كانت مباراته الأولى، لكنها كانت إحدى أفضل المباريات التي أشاهدها من لاعب جديد بكل صدق".

وأضاف كلوب: "لكنها كانت مباراته الأولى فقط ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع العمل المكثف وكل هذه الأمور الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا في عجلة من أمرنا".