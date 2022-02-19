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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف حركة الملاحة البحرية وحركة الصيد بكفر الشيخ

توقف حركة الصيد
توقف حركة الصيد

 توقفت حركة الصيد بميناء البرلس وبالبحر المتوسط بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت،  لسوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية وهطول الأمطار بصورة متقطعة ما بين متوسطة لغزيرة.


وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة من ميناء البرلس بتوقف حركة الصيد ابتداء من اليوم، نظرا لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

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ومن جانبه، ناشد المحافظ جمال نور الدين، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد خوفا على سلامتهم وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية وسرعة الرياح، موجها تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وشدد على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، أولا بأول.


وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن استمرار متابعة حركة المنخفض الجوي، وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد ، واستمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية "دمياط-بورسعيد"،ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة لداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق .

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