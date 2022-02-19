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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن وحلفاؤها يبدون قلقهم بشأن استمرار حشد القوات الروسية على حدود أوكرانيا

الأزمة الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية

أبدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقادة الاتحاد الأوروبي والناتو وعدد من قادة الدول عبر الأطلسي، قلقهم بشأن استمرار حشد روسيا قواتها على حدود أوكرانيا، مجددين دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا، وذلك خلال مكالمة هاتفية الليلة الماضية.

وذكر البيت الأبيض - في بيان نشر على موقعه الإلكتروني اليوم السبت - أن الرئيس الأمريكي تحدث مع الزعماء عبر الأطلسي حول احتمالية حدوث المزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا، معربين معا عن قلقهم العميق إزاء استمرار حشد روسيا للقوات، وكرروا دعمهم القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وناقشوا أهمية تقديم المزيد من المساعدة الاقتصادية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن القادة "تعهدوا بمواصلة اتباع الدبلوماسية لتهدئة التوترات مع ضمان الاستعداد لفرض تكاليف اقتصادية سريعة ومنسقة على روسيا إذا اختارت المزيد من الصراع".

وناقش القادة كذلك الجهود المبذولة لضمان الدفاع عن الجناح الشرقي للناتو وأمنه، بحسب البيان.

ووفقا للبيت الأبيض، شارك في المكالمة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والرئيس البولندي أندريه دودا، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
 

واشنطن القوات الروسية أوكرانيا

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