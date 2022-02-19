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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لتفادي الكوارث.. خطوات للتعامل مع الزوج العصبي

عروس الإسماعيلية
عروس الإسماعيلية

تداول رواد التواصل الاجتماعي الأيام الماضية مقاطع فيديو لعروس الإسماعيلية التي تعاطف عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي و المشاهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن المفاجأة التي صدمت الرواد هي استكمال العروس ليومها و إتمامها لمراسم الزفاف. 


وبحسب ما انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فإن العروس خرجت في اليوم التالي لحفل زفافها، لتوضح أنها تستكمل حياتها بشكل طبيعي و أن ماحدث هو مجرد خلاف بسيط بين زوجها و حسب ما روت " هو عصبي شوية و انا عصبية" ، و بين ما حدث في الفيديو و رواية العروسين في صباح اليوم التالي أصبح رواد التواصل الإجتماعي في حيرة، وفيما يلي سنعرض  خطوات التعامل مع الزوج العصبي لتفادي تفاقم الأزمات : 

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عروس الإسماعيلية .. التأخير فى الكوافير وراء عصبية العريس وحدوث الخناقة

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بتصوت ومرمية فى الشارع.. مصورة فيديو ضرب عروس الإسماعيلية تكشف كواليس الواقعة

 

 


-الهدوء 
يحتاج الرجل إلى أن تكون المرأة و زوجته بالتحديد قادرة على إحتواء العصبية المفرطة التي يتعرض لها و اعطائه عذر ربما يمر بضغوط أو مشكلة . 
-عدم تبادل الاتهامات
بعض الدراسات التي نشرت حديثا تشير إلى أن تبادل الاتهامات بين الزوحج والزوجة في وقت الأزمات تثير من حدة الحديث بينهما وقد ينتهي الأمر بتعدي الرجل على المرأة لأنه الأقوى بدنيا و قد يتطور الأمر إلى كوارث أخرى. 
 

-البعد عن الأسئلة المستمرة 
 

يشير أحد الأطباء النفسيين إلى أن الرجل ليس كالمرأة، فإنه لا يفضل كثرة الأسئلة و التساؤلات عن سبب ضيقه في نفس الوقت، فإنه يحتاج لبعض الوقت للهدوء ليعيد تفكير أفكاره من جديد . 
-اختيار المواضيع المناسبة 
بعض النساء لا تحسن اختيار  الوقت المناسب لمناقشة الأمور التي ترغب في التحدث مع زوجها فيها، فإن بعض النساء تطرح مواضيع تثير غضب زوجها فينتهي الأمر بخلاف شديد. 
 

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