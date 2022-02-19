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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توماس مولر: أتمنى زيارة ملعب الأهلي «بايرن ميونخ مصر»| فيديو

توماس مولر نجم فريق
توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ الألماني

أعرب النجم الألماني توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ، عن رغبته في زيارة مصر قريبا ورؤية ملعب النادي الأهلي.

وقال توماس مولر في تصريحات لبرنامج “اللعيب” المذاع عبر قناة أم بي سي مصر:" أتمنى زيارة مصر والتعرف على الحضارة المصرية، وزيارة العاصمة المصرية، وأود رؤية ملعب بايرن ميونخ مصر"الأهلي" أقصد، ورؤية كيف تُشجع كرة القدم في مصر".

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وتابع مولر: "لدي انطباع بأن الكثير من المشجعين في مصر لديهم شغف شديد بكرة القدم، وأعتقد أنها ستكون فرصة ممتعة لي كثيرا".

 

على جانب آخر، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قادمة من مطار الخرطوم الدولي بالسودان بعد انتهاء مباراة الفريق أمام الهلال التي أقيمت على ملعب الأخير، أمس الجمعة وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تعليق موسيماني على التعادل مع الهلال:

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، إن نتيجة التعادل أمام الهلال مرضية، مشيرًا إلى أن الفريق جاء إلى السودان من أجل الفوز، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة أفشة التي تصدى لها القائم.

وأضاف موسيماني :«الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».

وطالب المدير الفني للأهلي بوجود «الفار» في دور المجموعات، وتساءل كيف لا توجد تقنية «الفار» في هذا الدور من البطولة؟

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.

واختتم موسيماني تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي أغلق صفحة مباراة الهلال مؤقتًا من أجل خوض المواجهة المقبلة في الدوري المصري، وسيسعى بكل قوة لحسم التأهل عن المجموعة الأولى خلال الجولات المقبلة.

مولر الأهلى بايرن ميونخ الهلال السوداني موسيمانى

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