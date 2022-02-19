انقطاع التيار الكهربائي وحادث كبير بالزعفرانة.. آثار صعبة لموجة الطقس بالبحر الأحمر

تسببت الأمطار الغزيزة، التي هطلت بطريق “الزعفرانة - رأس غارب” وأدى تجميعها في الأودية الجبلية إلى سقوطها على طريق الزعفرانة غارب وقطع الطريق.

اصابة 13 راكبًا

وأصيب 13 راكبًا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب اتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بعد انحرافه عن الطريق بسبب مياه الأمطار وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل ٥ مصابين لتلقي العلاج بمستشفى راس غارب فيما رفض ٨ مصابين الانتقال للمستشفى والعلاج بموقع الحادث.

انقطاع كامل للتيار الكهربائي

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر،انقطاع كامل للتيار الكهربائي بسبب الأمطار الغزيرة، كإجراء احترازي حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين.

غلق طريق الزعفرانة_ رأس غارب

وأفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر بغلق طريق الزعفرانة_ رأس غارب من الاتجاهين نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظا علي حياة المواطنين.

الغاء رحلات التفويج السياحي

وألغت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر اليوم السبت رحلات التفويج السياحي من الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر إلى المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة بسبب سوء حالة الطقس وتعرض طريق راس غارب الزعفرانة للأمطار والسيول وإغلاقه أمام الحركة المرورية.

وتسببت الأمطار الغزيرة في انحراف سيارات اتوبيسات عن الطريق حيث انهم تفاجأوا بسقوط الامطار والسيول علي الطريق وتم نقل عدد منهم المستشفى غارب المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء محافظ البحر الاحمر، أعلن رفع درجات الاستعداد القصوى تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، موجهًا تعليماته لرؤساء المدن بالتفتيش على جميع مخرات السيول للتأكد من سلامتها وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وربطها بغرف عمليات فرعية.