عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار خلال الفترة القادمة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وصرح اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد ، وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي ، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، وتنفيذ محاكاة عملية لكيفية التعامل مع الحدث في صورته الواقعية لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.

كما ذكر درة بأن الشركة تجري تطهير للبلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وبالإضافة إلى تطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التي تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، بجانب جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة .

وأوضح  درة أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة ( الخط الساخن ١٢٥، وارقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 او واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/
والموبيل ابليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الإستعلام عن أي استفسار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

إصابة 13 راكبا في انقلاب أتوبيس بطريق رأس غارب الزعفرانة بسبب الأمطار

ترشيحاتنا

كيف سيغزو الروس أوكرانيا؟.. خبراء يكشفون الطريقة التي سيهاجمون بها كييف

دعاء المطر الغزير والبرق والرعد.. أدعية مستجابة رددها الآن

توماس مولر: أتمنى زيارة ملعب الأهلي «بايرن ميونخ مصر»| فيديو

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم السبت 19 فبراير 2022

سعر ومواصفات سوبارو امبريزا 2022 في مصر    

الضرائب: استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والحد من الاقتصاد غير الرسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ