مياه أسيوط ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن استعداداتها لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وتوقع سقوط أمطار خلال الفترة القادمة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.



وصرح اللواء مهندس هشام درة رئيس شركة مياه أسيوط والوادى الجديد ، وضع خطة لإدارة الأزمة وتأمين محطات المياه والصرف الصحي ، والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى، وتنفيذ محاكاة عملية لكيفية التعامل مع الحدث في صورته الواقعية لتفادى حدوث أى أخطار قد تؤثر على سلامة العاملين أو تعرقل سير الحياة بطبيعتها.



كما ذكر درة بأن الشركة تجري تطهير للبلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظة، وبالإضافة إلى تطهير الأنفاق طبقا للخطة الدورية التي تنفذها الشركة للتطهير والتعقيم، بجانب جاهزية طلمبات رفع الأمطار بكل نفق، ومراجعة كفاءة محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية الخاصة بكل محطة؛ والتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمحافظة .



وأوضح درة أن الشركة تعمل على استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التي تتيحها الشركة ( الخط الساخن ١٢٥، وارقام 01280733990، أو على رقم 0128500012 او واتس على رقم 01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح علي http://ascww.org/

والموبيل ابليكيشن ، وبرامج الــ CMS لاستقبال الشكاوى الالكترونية على أتم الاستعداد لتلقى أى شكوى أو الإستعلام عن أي استفسار.