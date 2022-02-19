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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غير تقليدي.. طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور

طريقة عمل بلطي سويت
طريقة عمل بلطي سويت آند ساور

بلطي سويت آند ساور من الأكلات الغير تقليدية و جديدة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد اسرتك و ضيوفك أيضا.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بلطي سويت آند ساور بمذاق لا يقاوم.

مقادير بلطي سويت آند ساور


4 قطع فيليه بلطي

 ١ بيض 

زيت

نشا ذرة 

١ بصلة 

جنزبيل فريش

1 كوب فلفل أحمر مكعبات 

1 كوب فلفل أخضر مكعبات

 1 كوب أناناس مكعبات

 

- للصوص:

١ كوب عصير أناناس

 ٢ ملعقة كبيرة كاتشب

٢ ملعقة كبيرة صويا 

٢ ملعقة كبيرة خل 

٢ ملعقة كبيرة سكر بني 

رشة فلفل أسود 

١ ملعقة كبيرة نشا ذرة 


طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور

- يتبل السمك بالملح والفلفل

- ثم يغمز السمك في البيض ثم النشا

- ويقلى في زيت قلي غزير ساخن

- في طاسة يشوح البصل والجنزبيل والفلفل الألوان ويشوح قليلا

- يخلط عصير الأناناس مع الكاتشاب والصويا صوص والخل والسكر البني والفلفل والنشا للحصول على الصوص

- يضاف الصوص على الخضروات

- ويترك حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك قليلا

- في طبق التقديم بوضع السمك

- ويضاف فوقه الخضروات والصوص

- ويقدم ساخنا

 

بلطي سويت آند ساور طريقة عمل بلطي سويت آند ساور مقادير بلطي سويت آند ساور طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور الشيف عمر إسماعيل

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