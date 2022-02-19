غير تقليدي.. طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور

بلطي سويت آند ساور من الأكلات الغير تقليدية و جديدة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد اسرتك و ضيوفك أيضا.

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بلطي سويت آند ساور بمذاق لا يقاوم.

مقادير بلطي سويت آند ساور



4 قطع فيليه بلطي

١ بيض

زيت

نشا ذرة

١ بصلة

جنزبيل فريش

1 كوب فلفل أحمر مكعبات

1 كوب فلفل أخضر مكعبات

1 كوب أناناس مكعبات

- للصوص:

١ كوب عصير أناناس

٢ ملعقة كبيرة كاتشب

٢ ملعقة كبيرة صويا

٢ ملعقة كبيرة خل

٢ ملعقة كبيرة سكر بني

رشة فلفل أسود

١ ملعقة كبيرة نشا ذرة



طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور

- يتبل السمك بالملح والفلفل

- ثم يغمز السمك في البيض ثم النشا

- ويقلى في زيت قلي غزير ساخن

- في طاسة يشوح البصل والجنزبيل والفلفل الألوان ويشوح قليلا

- يخلط عصير الأناناس مع الكاتشاب والصويا صوص والخل والسكر البني والفلفل والنشا للحصول على الصوص

- يضاف الصوص على الخضروات

- ويترك حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك قليلا

- في طبق التقديم بوضع السمك

- ويضاف فوقه الخضروات والصوص

- ويقدم ساخنا