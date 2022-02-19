غير تقليدي.. طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور

بلطي سويت آند ساور من الأكلات الغير تقليدية و جديدة التي يمكنك تطبيقها في المنزل و تقديمها لأفراد اسرتك و ضيوفك أيضا.
قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بلطي سويت آند ساور بمذاق لا يقاوم.
مقادير بلطي سويت آند ساور
4 قطع فيليه بلطي
١ بيض
زيت
نشا ذرة
١ بصلة
جنزبيل فريش
1 كوب فلفل أحمر مكعبات
1 كوب فلفل أخضر مكعبات
1 كوب أناناس مكعبات
- للصوص:
١ كوب عصير أناناس
٢ ملعقة كبيرة كاتشب
٢ ملعقة كبيرة صويا
٢ ملعقة كبيرة خل
٢ ملعقة كبيرة سكر بني
رشة فلفل أسود
١ ملعقة كبيرة نشا ذرة
طريقة تحضير بلطي سويت آند ساور
- يتبل السمك بالملح والفلفل
- ثم يغمز السمك في البيض ثم النشا
- ويقلى في زيت قلي غزير ساخن
- في طاسة يشوح البصل والجنزبيل والفلفل الألوان ويشوح قليلا
- يخلط عصير الأناناس مع الكاتشاب والصويا صوص والخل والسكر البني والفلفل والنشا للحصول على الصوص
- يضاف الصوص على الخضروات
- ويترك حتى تمام التجانس والحصول على قوام سميك قليلا
- في طبق التقديم بوضع السمك
- ويضاف فوقه الخضروات والصوص
- ويقدم ساخنا