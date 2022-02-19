خضراوي: اختيار أمين عام النواب والشيوخ بالبرلمانات العربية بالإجماع تقدير كبير لمصر

تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بالتهنئة للمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب بعد فوزه بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وذلك على هامش أعمال المؤتمر 32 للإتحاد البرلماني العربي والمنعقد بالقاهرة.



واعتبر " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم، هذا الفوز بمثابة تقدير للدور المهم الذى تقوم به الأمانة العامة لمجلس النواب وثقة كبيرة من البرلمانات العربية فى مجلس النواب المصرى برئاسة المستشار الجليل الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وتقدير كبير لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولدورها الريادي والتاريخى تجاه جميع القضايا التى تهم الامة العربية.



وأشاد المهندس عبد السلام خضراوى بموافقة أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه متقدماً بالتهنئة الى المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ بعد أن اصبح عضواً بالجمعية والتى تم انتخاب امين عام مجلس الشوري القطري د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها وأمين عام مجلس النواب المصرى المستشار أحمد مناع نائباً له.