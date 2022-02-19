نقابة مهندسي القاهرة تكرم الموهوبين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه

كرمت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام أبوسنة مايقرب من مائة مهندس واسرهم، حيث شمل التكريم الخريجين والمتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه، وذلك بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين .

وأشار المهندس أحمد علي رئيس لجنة العلاقات العامة بنقابة مهندسي القاهرة وأمين صندوق نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، إلي أن النقابة حرصت علي تكريم المتفوقين من المهندسين وابنائهم في مجالات عدة منها المتفوقين في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومجال الابتكارات العلمية ومجالات العلوم والرياضيات والمتفوقين في رياضات السباحة والدفاع عن النفس والشطرنج والباليه.

كما كرمت النقابة أيضا بعض المهندسين الحاصلين علي جوائز في مجالات الهندسة المختلفة.

وأضاف احمد علي، أن نقابة مهندسي القاهرة حرصت كل الحرص علي تكريم المهندسين خريجي عام ٢٠٢٠ والذي تأخر تكريمهم بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كما شمل التكريم أيضا خريجي ٢٠٢١ وايضا حملة الماجستير والدكتوراه لعامي ٢٠٢٠ و ٢٠٢١، وقامت النقابة بتكريم المهندسين الذين اجتازوا الدوارات التدريبية الميدانية بالمقاولون العرب

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