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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفاظا على حق المواطن.. وزير النقل يدشن المرحلة الثانية للنقل الجماعى بالدقهلية

وزير النقل
وزير النقل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، خلال تدشين المرحلة الثانية، لمشروع النقل الجماعي بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت أن المشروع يستهدف وجود نقل جماعي منظم وآمن ومستدام، يحافظ على حقوق المواطنين، كما يستهدف أيضا تشجيع مشاركة القطاع الخاص للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.
 

وأضاف كامل الوزير، أن ذلك يأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنقل الأخضر المستدام الجماعي والأقل تلويثا للبيئة وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" حيث يخدم هذا المشروع كل أبناء المحافظة، ويضمن الربط بين المنصورة عاصمة المحافظة وبين كل المراكز التابعة بإجمالي 15 خط للمراكز بجانب 7 خطوط داخلية بمدينة المنصورة.


وأشار الوزير ، إلى ان المشروع يستهدف أيضا توفير 88 سيارة ميني باص مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا وتم تشغيل المرحلة الأولى 30 أكتوبر الماضي بـ39 سيارة ميني باص.


وأوضح أن المرحلة الثانية اليوم تتضمن بـ28 سيارة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة والأمان تابعة للشركة الإنجليزية للنقل الجماعي، 13 منهم لربط المنصورة بمراكز المحافظة، و10 سيارات لربط أحياء مدينة المنصورة.

وزير النقل محافظة الدقهلية مبادرة حياة كريمة الجمهورية رئيس الجمهورية

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