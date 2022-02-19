الاهلي يواجه المصري السلومي في كأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر عن مواجهة النادي الأهلي، لمنافسه فريق المصري بالسلوم -احد اندية القسم الثاني- .

وكان الاتحاد المصري لكرة قد استقر على إقامة مباريات مرحلة دور الـ 32 من كأس مصر أيام 11 و12 و13 مارس المقبل.

وقال عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات تلفيزيونية سابقة :" مواعيد بطولة كأس مصر الجديد تم تحديدها بالكامل".

وتابع عامر حسين :" سيتم عرض كافة التصورات حول موقف بطولة كأس مصر الموسم الماضي على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنها".

وأكمل عامر حسين :" مجلس الإدارة هو من يحدد مصير كأس مصر في نسخته الماضية وليس قراري الشخصي".