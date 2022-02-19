عباس شومان :الإسراء والمعراج حقيقة رغم أنف الجهلاء

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والمشرف العام على لجان الفتوى بالأزهر الشريف، أنه من الغريب والعجيب وبعد مرور هذه القرون على إجماع علماء الأمة على حدثي الإسراء والمعراج، يظهر علينا بين الحين والحين من يشكك في هذين الحدثين أو أحدهما.

وقال عباس شومان، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنه لايمكن وصف المشكك في الإسراء أو المعراج إلا بالجهل المطبق أو رفض مانطق به القرآن الكريم.

وذكر أن القرآن الكريم، نص على الإسراء في سورة حملت اسم الحدث:(سبحان الذي أسرى بعبده) وعلى المعراج في سورة النجم،إضافة إلى ما أورده علماء التفسير والحديث والسير نقلا عن صاحب الحدثين -صلى الله عليه وسلم-.

وتساءل عباس شومان : ماذا يستفيد الناس من التشكيك وإنكار ما استقر عليه الثقات عبر عصور إسلامنا؟!