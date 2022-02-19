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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

كنت أسرق مصروف ابنتي.. متعافٍ من مخدر الميث يروي تجربته

أوستن
أوستن

المخدرات سم يجري في عروق المدمنين، تتبدل حياتهم للأسوأ بالتدريج للدرجة التي لا يستطيع المدمن استيعابها بسبب رغبته في استكمال طريقه في الإدمان، يخسر كل شيء في سبيل الحصول على المخدر. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أوستن البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان مدمنا لمخدر الميث والهيروين لمدة 13 عاما، تعافى أخيرا وخرج ليروي تجربته لتوعية المدمنين بذلك المخدر.  

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قال الشاب إنه بدأ في تعاطي مخدر الهيروين في البداية منذ أن كان  عمره 14 عاما، وأشار إلى أنه قام في البداية بتجربة المخدر برفقة أصدقائه في المدرسة، ولكن الأمر تطور بمرور الوقت وأصبح غير محتمل وشعر بالرفض من كل من يحيط به، خاصة عائلته. 

وأوضح "أوستن" أنه كان كالمجنون يسرق أي شيء من أجل الحصول على مخدر الميث، حتى وصلت به الدرجة من الجنون أنه سرق مصروف طفلته التي كانت في المدرسة، ليتمكن من الحصول على المخدر. 

جدير بالذكر أن أوستن شعر أنه يشكل خطرا على كل من حوله بسبب إدمانه لمخدر الميث، وقرر أن يبدأ رحلة العلاج، التي استمرت لسنوات، ولكن بعد أن تعافى أشار إلى أنه أصبح مقبولا ومرحبا به للغاية داخل أسرته بعد أن كان منبوذا في المجتمع، وكسب محبة وتعاطف طفلته الوحيدة البالغة من العمر 8 سنوات.
 

0_I-spent-years-addicted-to-meth-Ive-transformed-and-have-now-got-my-daughter-back
0_I-spent-years-addicted-to-meth-Ive-transformed-and-have-now-got-my-daughter-back
0_I-spent-years-addicted-to-meth-Ive-transformed-and-have-now-got-my-daughter-back (1)
0_I-spent-years-addicted-to-meth-Ive-transformed-and-have-now-got-my-daughter-back (1)
المخدرات المدمنين الإدمان المخدر الميث الهيروين

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