وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرُباعي لبحث تطورات السلام بالشرق الأوسط

‏يشارك ‎سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري الرُباعي المعني ببحث تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا .

يأتي الاجتماع الرباعي، المنعقد على هامش اجتماع برلين اليوم السبت ، في إطار الجهود المتواصلة لبحث سبل إحياء مسار السلام، سعيًا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.



ويشارك الوزير شكري، كمتحدث رئيسي في جلسة حول تعزيز دبلوماسية المناخ الدولية، بوصفه الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27.



