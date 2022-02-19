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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج جذاب.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات  انستجرام.

 

وظهرت نسرين طافش ، بإطلالة انيقة وعلقت ومكياج جذاب.

 

يذكر أن نسرين طافش، اعتذرت عن عدم تواجدها في الجزء الثاني من مسلسل “المداح”، موضحة أسبابها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”. 

 

وكتبت نسرين: “اعتذرت عن عدم المشاركة في مسلسل المداح الجزء الثاني بعد إعلام الشركة المنتجة بارتباطي رسميا بمسلسل آخر وهو #جوقة عزيزة في سوريا، وذلك لاستحالة التنسيق بين عملين في بلدين مختلفين في نفس الوقت ولا صحة لأي إشاعة كاذبة غير ما سبق، أتمنى لأحبائي أسرة المداح النجاح في الجزء الثاني”.

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