خبير اقتصادى: القمة الإفريقية الأوروبية عقدت فى ظروف استثنائية وتحديات عالمية

كشف د. هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار، أهمية عقد القمة الإفريقية الأوروبية .

وقال د. هشام إبراهيم، خلال استضافته ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc ، إن القمة الإفريقية الأوروبية عقدت فى ظروف استثنائية فى ظل وجود تحديات عالمية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتعاون الدولى فى المجال الطبى والصحى ، خاصة فى ظل مواجهة انخفاض مستوى الدخول فى بعض الدول النامية ، وارتفاع الأسعار والأغذية والذى ينذر بكارثة اقتصادية عالمية وانخفاض حركة التجارة الدولية الخارجية .

وأشار هشام إبراهيم ، إلى أن المجتمع الدولى لا زال يغض الطرف عن الدول النامية والتى بحاجة كبرى للتمويلات الإنمائية من منظور اقتصادى، خاصة أنه إذا لم تتعافى هذه الدول وتعود لمعدلات الاستهلاك اليومية ، سيواجه المجتمع الدولى ظروف صعبة للغاية لأن جزء كبير وهام ما يتم انتاجه فى الدول المتقدمة يتم استهلاكه فى الدول النامية والاقتصاد العالمى ، لا يتعافى إلا بتكاتف كافة دول العالم.