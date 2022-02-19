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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. دعوة لإصدار أمر بمنع سفر وزير المالية

صدى البلد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، بعد رفضه الحضور هذا اليوم إلى المجلس.


وبحسب RT بأن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، (من التيار الصدري) دعا إلى إصدار أمر منع سفر بحق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، لحين إكمال متطلبات حضوره إلى مجلس النواب، بعد رفضه الحضور هذا اليوم إلى المجلس.

وحمل الزاملي وزارة الداخلية والمخابرات المتواجدين في المطارات مسؤولية ذلك "لحين إكمال الإجابة (إجابة الوزير) عن الأسئلة داخل قبة البرلمان، وبعد ذلك من حقه الاستقالة أو البقاء"، مؤكدا بأن طلب الاستضافة جاء بعد جمع تواقيع أكثر من 50 نائبا.

واتهم الزاملي الوزير "بنقل تجاربه الخاسرة للشركات التي أدارها في بريطانيا إلى العراق، وبأنه لم يقدم أي شيء لهذا البلد، وساهم في ارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".

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