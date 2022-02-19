بسبب الطقس السيء.. سقوط عمود كهرباء في المنوفية.. صور

تابعت المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، سقوط عمود كهرباء علي طريق “شبين الكوم / قويسنا” نتيجة سوء حالة الطقس.

وأكدت أنه تم فصل الكهرباء وعزل الكابل الأرضي، كما تم رفع العمود وتركيبه وفتح الطريق وتسيير حركة المرور في وجود مسئولي شبكة الكهرباء بالمصيلحة وقوات لتأمين الطرق من الشرطة .

وشددت رئيس المركز على ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين وان العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا .

وكانت محافظة المنوفية، قد شهدت سقوط أمطار مع رفع حالة الطوارئ في كافة مراكز المحافظة.