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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة أخبار العالم | الأقمار الاصطناعية تحذر السعوديين.. إعلان الطوارئ في روسيا.. سلالات كورونا تغزو الصين وأستراليا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

حالة غير عادية.. الأقمار الاصطناعية تحذر السعوديين من طقس الساعات المقبلة
التقطت الأقمار الاصطناعية، صورة توثق بدء حالة غير عادية على عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية، تستدعي التحذير منها، حيث أظهرت الصورة بدء تشكل لموجات جديدة من الغبار إلى الغرب والشمال من منطقة الرياض، تشمل كلا من الدوادمي وشقراء والمجمعة، إضافة لحفر الباطن وجنوب القصيم، وفقا لصحيفة “تواصل”.

وحسب “طقس العرب”، تُشير التوقعات إلى احتمالية تزايد تأثير الغبار خلال الساعات القادمة من نهار اليوم، السبت، وسط توقعات بتجدد الموجات الغبارية يوم الأحد في مناطق واسعة.

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في السياق ذاته، نشر أحد المواطنين، مقطع فيديو يظهر تعرض طريق الرياض – حوطة بني تميم لعواصف رملية تتسبب حالياً بانعدام في مدى الرؤية الأفقية وإعاقة حركة المركبات على الطريق.

يُذكر أن أجزاءً واسعة من المملكة ستتعرض خلال الساعات القادمة لنشاط كبير في سرعة الرياح، سيعمل على توسع الموجات الغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بمناطق واسعة.

إعلان حالة الطوارئ في منطقة روستوف الروسية بسبب تزايد عدد اللاجئين من أوكرانيا
نصح محافظ منطقة روستوف الروسية، فاسيلي جولوبيف، بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة من الساعة العاشرة صباح اليوم، السبت، بسبب العدد المتزايد للاجئين من دونيتسك ولوجانسك شرقي أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" أن المحافظ أثناء اجتماع مع القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسية الكسندر شوبريان، قال: "نظرًا للزيادة في عدد المواطنين، الذين يعبرون الحدود إلى منطقة روستوف، فإننا نعتبر أنه من المناسب إعلان حالة للطوارئ".

من جانبه، دعم القائم بأعمال وزير الطوارئ الروسية الفكرة قائلا: "نحن ندعم قرارك بإعلان حالة الطوارئ لأن هذا يجعل من السهل اتخاذ القرارات القانونية".

كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الصين وأستراليا تستقبل السائحين
أظهر إحصاء لوكالة رويترز، السبت، أن 418.92 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، فيما بلغت الوفيات 6.235 ملايين شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الجمعة، ارتفاعا من 87 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 80 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 قبل يوم.


وسجلت الصين 37 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 45 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 107512 إصابة مؤكدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و445094 بعد تسجيل 189105 إصابات جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121202 بعد تسجيل 219 وفيات جديدة.


سجلت أستراليا 43 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، السبت، مع تأهبها لاستقبال السائحين الوافدين من الخارج، الإثنين، لأول مرة منذ قرابة عامين.

وأغلقت أستراليا حدودها في مارس 2020، لكنها بدأت إعادة الفتح تدريجيا منذ نوفمبر إذ سمحت أولا لمواطنيها بالسفر ثم للطلاب والعاملين الأجانب والآن للسائحين.

وسجلت ولاية أستراليا الغربية، السبت، 257 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن، ولم تسجل وفيات. ورصدت أستراليا الوفيات المرتبطة بالمرض بشكل أساسي في ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند التي تواصل تسجيل آلاف الإصابات يوميا.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الجمعة، تسجيل 21449 إصابة و457 وفاة جديدة بفيروس كورونا.


وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و387854 والوفيات إلى 315055.

نشرة أخبار العالم الاقمار الصناعية السعوديين كورونا الصين استراليا أوكرانيا روسيا

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