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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات تسكين أسرة متضررة بعد تصدع عقار بمدينة ببا

الاسرة المنكوبة ببني
الاسرة المنكوبة ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بسرعة تقديم الرعاية والدعم لإحدى الأسرة المتضررة بعد  تصدع العقار الذي كانت تقيم بها بمدينة ببا، بسبب تداعيات موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية

حيث كلف المحافظ مسؤولى الوحدةالمحلية والتضامن بالتنسيق مع الجهات المعنية،بسرعة اتخاذ اللازم،وتوفير الحماية الاجتماعية وإخلاءالأسرة من العقار ونقلها لمسكن بديل حفاظا على سلامتهم،حيث أوضح رئيس المدينة مدحت صلاح،إنه فور إبلاغ غرفة العمليات بديوان عام المحافظة،وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"فقد تم الانتقال على الفورلموقع العقار بشارع فانوس بمدينة ببا برفقة الأجهزة المعنية من الحماية المدنية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط،وتم عمل كردون أمني  بمحيط العقار وفصل  المرافق كإجراء احترازي

وأضاف رئيس المدينة أنه"من خلال المعاينة"تبين أن العقار مكون من 4 طوابق وغير مأهول بالسكان"باستثناء غرفة بالدور الأرضي تقيم بها إحدى الأسر"وصادرللمبنى قرار إخلاءمن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"،حيث لم يسفر عن الواقعة أية إصابات أو خسائر في الأرواح،حيث تم التنسيق بين الوحدة المحلية والتضامن والأوقاف،وتم توفير وحدة سكنية ونقل أفراد الأسرة المتضررة،وتجهيزها بوسائل الإعاشة الأساسية،بجانب تكليف الإدارة الهندسية باستدعاء أحد المقاولين لتنفيذ قرارإزالة العقار،حفاظا على أمن وسلامة المارة

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