استمر بإبتسامة كبيرة.. ميكيسوني يوجه رسالة لمتابعيه عبر انستجرام

أعرب المحترف الموزمبيقي لويس ميكيسوني نجم فريق الأهلي عن سعادته بوجوده مع الفريق الأحمر خلال الفتره الحالية.

وكتب ميكيسوني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام ” : "استمر بإبتسامة كبيرة على وجهك."

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد العودة من السودان مساء أمس وخوض مباراة الفريق أمام الهلال على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان وانتهت بالتعادل السلبي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويستأنف الأهلي تدريباته بعد غدٍ الاثنين استعدادًا لمباراة مصر المقاصة التى تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للأهلي على إغلاق صفحة مباراة الهلال والتركيز في المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة في الدوري.

وقال المدير الفني للأهلي إن نتيجة التعادل مع الهلال السوداني جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق كان يتطلع إلى الفوز في السودان، وقدم الشوط الثاني بشكل أفضل من الشوط الأول، وأهدر فرصة محققة للفوز من تسديدة «أفشة» التي تصدى لها القائم.

وأضاف بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم».

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها ٤ فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة