طفرة طبية.. تفاصيل تطوير مستشفى الرمد التخصصي بورسعيد

قال ممدوح عبد المجيد، مدير مستشفى الرمد ببورسعيد، إن مستشفى الرمد تتبع هيئة الرعاية الصحية، منذ عام 2019، متابعا: تم تطوير المستشفى بشكل كامل لتقدم الخدمة بشكل احترافي.

وأضاف “ممدوح عبد المجيد” خلال حواره على قناة “إكسترا نيوز”، أنه تم إضافة بعض الخددمات التي لم تكن متوفره من قبل، مثل قسم الشبكية وعملية زرع القرنية، متابعا: خلال الفترة الماضية تم إجراء ما يقارب من 70 عملية زرع قرنية.

وأوضح أنه تم تجهيز العيادات الخارجية، لدينا 3 عيادات خاصة بعلاج الرمد، وأخرى خاصة بعلاج الحول والتجميل والقرنية والشبكية، مشددا على انه تم تجديد وتجهيز قسم الفحوصات.

ولفت إلى أنه تم توفير مايقارب من 250 ألف خدمة متنوعة وإجراء أكثر من 8 الاف عملية، الاعتماد من هيئة الرقابة، متابعا: عمليات الشبكية لم تكن متوفرة داخل المحافظة ولكن الآن تم توفيرها وبسعر رمزي للغاية.