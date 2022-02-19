قوى عاملة النواب: قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر الريادي في أفريقيا والعالم

عددت النائبة سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة في القمة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت هام، وتعزز من خطوات مصر الثابتة في ملف العلاقات الدولية الخارجية، كما أن بروكسيل هي مقر الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوربي، والكثير من المؤسسات التي تعاقدت مصر معها، من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.

وأضافت وكيلة القوى العاملة، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر، ويضم 27 دولة أوربية، وهناك تعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر في مؤسسات التمويل الدولي مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

وأردفت سولاف درويش، ان الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي، كانت شاملة لعدد من القضايا الدولية، وأبرزت الدور المصري المحوري بالمنطقة بما يحقق التوازن تجاه مختلف القضايا الإقليمية وتأكيدًا لأهمية تطوير وتعميق الشراكة التقليدية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

كما أن قمة بروكسل تعكس أهمية دور مصر الريادي في القارة السمراء والعالم، كما تعكس التقدير الإفريقي والأوروبي لما تقوم به مصر من مجهودات لتدعيم العمل المشترك، فضلًا عن أن مصر لديها قيادة سياسية تعرف جيدًا الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة الأفريقية.