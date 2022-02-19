رسالة تكريم.. نائبة "التنسيقية" تشارك في أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي

شاركت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مرشحة عن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، كمراقب على أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في القاهرة، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

يذكر أن أعمال المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي، شهدت حضورا برلمانيا رفيعا على المستوى العربي، بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار احمد مناع، الأمين العام للمجلس، بإلإضافة إلى رؤساء البرلمانات العربية، والأمناء العموم للمجالس التشريعية.

وشهدت اجتماعات الاتحاد نشاطا ملحوظا للوفد المصري المشارك برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث عقد سلسلة لقاءات مع عبدالكريم الدغمي، رئيس مجلس النواب الأردني، ومحمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، وسعيد محمد محمود، رئيس الوفد البرلماني الصومالي.

وعبرت النائبة هيام الطباخ عن فخرها بتمثيل مصر كمراقبة لفعالية اتحاد البرلمان العربي في دورته الـ ٣٢، باعتبارها "قمة عربية مصغرة"، وحدثا قوميا مهما على جميع الاصعدة، تستهدف التضامن العربي، مشيرة إلى أن رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب للوفد يأتي وفقا لرؤية الدولة المصرية وتواجدها العربي المميز.

وشددت النائبة على أن مشاركتها تمثل "رسالة تكريم" لشخصها ولكيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن النائبة هيام الطباخ ممثلة عن مجلس النواب المصري، في عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.