مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم سيارتين بالواحات

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل بطريق الواحات أكتوبر.
تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ووقوع إصابات وحالة وفاة.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة وتبين وقوع الحادث بطريق الواحات اتجاه أكتوبر وأسفر الحادث عن إصابة شخص ووفاة آخر.
تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.