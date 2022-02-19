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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مريض كلي يستغيث بـ صدي البلد لعلاجه في مستشفي متخصص

صدى البلد

أرسل القارئ محمد صلاح عبد الفتاح يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاجه في مستشفي متخصص لحالته.

وقال محمد صلاح، في استغاثته: “انا من ذوي الاحتياجات الخاصة واسمي محمد صلاح عبد الفتاح وحاصل علي دبلوم  صنايع دمج ومريض كلي و الكلية اليمني لا تعمل  بسبب كمية الماء التي عليها ووالدي بالمعاش وتعبت من كثرة التردد علي المتستشفات الجامعيه سواء بالمنيا او اسيوط دون جدوى”.

وطالب  محمد صلاح، المسئولين باستثناء حالتي وعلاجي في مستشفي من المستشفيات  المتخصصة و رقم الفون للتواصل هو  01145421320.  او 01099601420

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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