مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفوز على الوداد 2-1 ويخطف الصدارة

فاز فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

أنهى بترو أتلتيكو الشوط الأول متقدما على الوداد المغربي بهدف دون رد، سجله تياجو أزولاو في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

وسجل جلال الداودي هدف التعادل لصالح الوداد في الدقيقة 59، لكن فرصة الفريق المغربي لم تستمر طويلا، حيث وضع “يانو” بترو أتلتيكو في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

كان الوداد فاز على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة في في الجولة الأولى، بينما تعادل بترو أتلتيكو مع الزمالك 2-2.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز بترو أتلتيكو على الوداد :

1- بترو أتلتيكو : 4 نقاط (لعب مباراتين)

2- الوداد : 3 نقاط (لعب مباراتين)

3- الزمالك : نقطة (لعب مباراة)

4- ساجرادا : نقطة ( لعب مباراة)