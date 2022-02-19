عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الزمالك.. بترو أتلتيكو يفوز على الوداد 2-1 ويخطف الصدارة

فريق بترو أتلتيكو
فريق بترو أتلتيكو

فاز فريق بترو أتلتيكو الأنجولي على نظيره الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال إفريقيا.

أنهى بترو أتلتيكو الشوط الأول متقدما على الوداد المغربي بهدف دون رد، سجله تياجو أزولاو في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

وسجل جلال الداودي هدف التعادل لصالح الوداد في الدقيقة 59، لكن فرصة الفريق المغربي لم تستمر طويلا، حيث وضع “يانو” بترو أتلتيكو في المقدمة مجددا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68.

كان الوداد فاز على ساجرادا الأنجولي بثلاثية نظيفة في في الجولة الأولى، بينما تعادل بترو أتلتيكو مع الزمالك 2-2.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، الزمالك مع ساجرادا الأنجولي، في تمام السادسة مساء.

ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز بترو أتلتيكو على الوداد:

1- بترو أتلتيكو : 4 نقاط (لعب مباراتين)

2- الوداد : 3 نقاط (لعب مباراتين)

3- الزمالك : نقطة (لعب مباراة)

4- ساجرادا : نقطة ( لعب مباراة)

بترو أتلتيكو الوداد دوري ابطال افريقيا الزمالك ساجرادا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

رمضان والمناهج وتأجيل الدراسة..معلومات هامة يجب معرفتها مع بداية الصف الدراسي الثاني

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

بسبب الطقس السيئ.. مصرع رضيع وإصابة 11 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

ترشيحاتنا

مزارع ينقب عن الآثار أسفل طريق عمومي في القليوبية

تستمر 5 أيام.. الكشف عن خطة الهجوم الأوكراني على دونيتسك

عاصفة يونس تضرب بريطانيا وربع مليون مواطن بلا كهرباء

الحساب الرسمي لـ كأس الأمم الأفريقية يتغزل في أبوجبل

ريهام حجاج عن “عروس الإسماعيلية”: "عايز تضرب مراتك أعملوا ده في بيتكم"

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الرئيس السيسي في تعزيز العمل المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

فيديو جراف.. شمس الكويتية تكشف حقيقة ضربها لـ شاب

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

اﻟﻤﺰﻳﺪ