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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تشارك في مسابقة اليوم العالمي للمرأة 2022

البحرين
البحرين

شاركت السفير منى عباس رضي، سفير مملكة البحرين في بانكوك، إلى جانب عدد من السفيرات المعتمدات لدى مملكة تايلاند الصديقة والقيادات النسائية لدى الأمم المتحدة في بانكوك، في مسابقة «سفير لمدة يوم» للاحتفال باليوم العالمي للمرأة 2022 الذي يقام في 8 مارس من كل عام، حيث صدرت القائمة بالفائزين البالغ عددهم 30 مشاركًا بمقاطع فيديو تتناول القضايا التي تؤثر على النساء والفتيات في مجتمعاتهن المحلية.

وتقام مسابقة هذا العام، تحت عنوان «المساواة اليوم من أجل غد مستدام»، بمساهمة النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، اللواتي يقدن جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته والاستجابة له، لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وكان قد استقبل النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعضو مجلس الادارة لمؤسسة جسر الملك فهد السيد خالد نجيبي، في بيت التجار، الاستاذ عبدالرحمن المبارك، بمناسبة تعيينه رئيساً تنفيذياً لمؤسسة جسر الملك فهد، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة بما يصب في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون المشترك بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بمختلف المجالات، مؤكداً حرص الغرفة الدائم للتعاون على تعزيز العلاقات فيما من شأنها النهوض بالعلاقات الاستثمارية المشترك، حيث تعتبر البحرين جسر الملك فهد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، ولا سيما نقل المسافرين والبضائع.

تم التباحث خلال الزيارة، عدداً‭ ‬من‭ ‬التصورات‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬برفع‭ ‬معدلات تحسين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة هذا المرفق الاستراتيجي و‭ ‬تسهيل تجربة المسافرين و عمليات‭ ‬النقل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬،‭ ‬‭ ‬وتذليل‭ ‬العقبات، وبحضور الاستاذ محمد بن طالب أمين سر مجلس ادارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.

واشار النائب الأول بأن القطاع الخاص البحريني يحرص كل الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للبحرين، مشيداً بعمق ومتانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والروابط الأخوية الوطيدة والمتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر على كافة المستويات، في ظل ما تحظى به العلاقات الاقتصادية من رعاية واهتمام من لدي الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في تعزيز وتحقيق النماء والازدهار لشعوب الخليج.

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