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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر.. مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيا

محمد صلاح
محمد صلاح

يقدم لكم موقع صدى البلد، خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة فريق ليفربول أمام منافسه نورويتش سيتي ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نورويتش سيتي

ليفربول في مهمة سهلة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي

ويتواجد محمد صلاح في التشكيل الأساسي لـ  ليفربول في مباراة اليوم، حيث يسعى لهز شباك نورويتش كما فعل في الدور الأول.

 

ارقام ينتظر تحقيقها محمد صلاح مع  ليفربول

حال تسجيل محمد صلاح هدفًا، سيرفع رصيده لـ 150 هدفًا مع فريقه ليفربول في 233 مباراة فقط.
 

سيصبح محمد صلاح عاشر لاعب فقط إذا سجل اليوم، يحرز 150 هدفًا مع “الريدز” في تاريخ النادي بعد إيان راش، روجر هانت، جوردون هودجسون، بيلي ليدل، ستيفن جيرارد، روبي فاولر، كيني دالجليش، مايكل أوين وهاري شامبرز
 

إذا سجل محمد صلاح هدفين، سيتعادل مع هاري شامبرز كتاسع أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ نادي ليفربول برصيد 151 هدفًا.
 

حال تسجيل محمد صلاح هدفًا في مباراة اليوم، سيصبح ثاني أسرع لاعب يسجل 150 هدفًا لـ ليفربول، وذلك بعد روجر هانت الذي حقق هذا الإنجاز في 226 مباراة.

 

تشكيل ليفربول كالتالي:
 

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون - نابي كيتا - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - دياز.

 

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 63 نقطة.

ليفربول محمد صلاح نورويتش فريق ليفربول الدوري الإنجليزي

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