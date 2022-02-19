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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول أجر جنيه ونص.. ريجيسير يكشف كواليس بدايته مع التمثيل|فيديو

ابراهيم عمران
ابراهيم عمران

 كشف إبراهيم عمران، ريجيسير، تفاصيل  دخوله مجال التمثيل والفن من بوابة الكومبارس والريجيسير، قائلا:"  انا كنت عاشقا للفن منذ الصغر وكان نفسي أكون ممثل مشهور".

 

وقال  إبراهيم عمران   في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت عايز امثل بأي طريقة  وتوجهت لـ ريجيسير في محافظة الإسكندرية كي  يفتح لي باب التمثيل ".

 

وتابع إبراهيم عمران :"  بدأت اشارك في اعمال فنية كـ كومبارس  وكنت أشارك في مجاميع  للعديد من المشاهد الفنية ".

 

 وأكمل إبراهيم عمران :"  أول أجر لي في التمثيل كان جنيه ونص وكنت في قمة السعادة ساعتها"، مضيفا:" أول مشهد  تصوير لي كان عبارة عن حركة فقط ولم يكن هناك كلام فقط ".

 

ولفت  ابراهيم عمران :" تعرفت على الكثير من الفنانين الذين  يشاركون في الأفلام  كـ كومبارس  كي أدخل مجال التمثيل". 

ريجيسير كومبارس الفن ابراهيم عمران اخبار التوك شو

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