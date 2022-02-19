أول أجر جنيه ونص.. ريجيسير يكشف كواليس بدايته مع التمثيل|فيديو

كشف إبراهيم عمران، ريجيسير، تفاصيل دخوله مجال التمثيل والفن من بوابة الكومبارس والريجيسير، قائلا:" انا كنت عاشقا للفن منذ الصغر وكان نفسي أكون ممثل مشهور".

وقال إبراهيم عمران في حواره مع الإعلامية منال سلامة في برنامج " حلو الكلام " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" كنت عايز امثل بأي طريقة وتوجهت لـ ريجيسير في محافظة الإسكندرية كي يفتح لي باب التمثيل ".

وتابع إبراهيم عمران :" بدأت اشارك في اعمال فنية كـ كومبارس وكنت أشارك في مجاميع للعديد من المشاهد الفنية ".

وأكمل إبراهيم عمران :" أول أجر لي في التمثيل كان جنيه ونص وكنت في قمة السعادة ساعتها"، مضيفا:" أول مشهد تصوير لي كان عبارة عن حركة فقط ولم يكن هناك كلام فقط ".

ولفت ابراهيم عمران :" تعرفت على الكثير من الفنانين الذين يشاركون في الأفلام كـ كومبارس كي أدخل مجال التمثيل".