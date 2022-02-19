وزير الشباب يعتمد المجلس الجديد للاتحاد الرياضي للجامعات

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات لمدة ٤ سنوات قادمة.

وجاء تشكيل المجلس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور صبحي حسانين نائبًا للرئيس، والدكتور عرفه سلامه سكرتيرا عاما، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي امينا للصندوق.

كما ضم تشكيل المجلس في العضوية: الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمد الغر أمين المجلس الاعلي للجامعات الخاصة، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة للتعليم والطلاب، والدكتور فتحي ندا نقيب المهن الرياضية، والإعلامي أحمد شوبير، والدكتورة مها الصغير أستاذ الادارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الاسكندرية، وأحمد فرج عنتر وكيل وزارة التعليم العالي للخدمات الطلابية، والدكتور أحمد فاروق أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، والدكتور مصطفي بيومي أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، بالإضافة إلى الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة مندوبا للجهه الإدارية.

وتقدم الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالشكر إلى وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي على ثقتهما في أعضاء مجلس الإدارة الجدد، كما تقدم بالشكر أيضا لأعضاء مجلس الإدارة السابقين علي مجهوداتهم ونشاطهم في الإتحاد واسهاماتهم في رفع شأن الرياضة المصرية عامة والرياضة الجامعية بشكل خاص.