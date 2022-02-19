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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفع 35% في 3 سنوات.. نقيب المهندسين: مليار جنيه فائض بصندوق المعاشات..فيديو

هاني ضاحي
هاني ضاحي

 عرضت  الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج “ صالة التحرير ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”،  تقريرا عن  مؤتمر “مهندسون في حب مصر” في محافظة البحيرة .

وقال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين في التقرير :"  استلمنا صندوق المعاشات بخسارة 222 مليون جنيه وهذا  الصندوق  هو المصدر الرئيسي  للصرف على كل الأنشطة النقابية ".

وأضاف هاني ضاحي :" في العام الأول حققنا فائضا للصندوق  178 مليون جنيه،  والعام الثاني  حقننا 360 مليون، والعام الثالث حققنا 630 مليون جنيه، والعام الحالي سوف نحقق حوالي 900 مليون جنيه، وذلك بإجمالي تحقيق فائض مليار جنيه".

وتابع هاني ضاحي :"استطعنا أن نرفع قيمة المعاشات الخاصة بزملائنا الذين وصلوا لسن التقاعد 135 ألف مهندس وتم رفع  المعاشات 35 % على مدار 3 سنوات".

وأكمل هاني ضاحي :" رفع الرعاية الطبية لـ27 ألف جنيه،  وبالنسبة لشباب المهندسين  يتم العمل على ثقل شباب المهندسين بدورات تدريبية ومنح مجانية  بالتعاون مع الجامعات المصرية ووزارة القوى العاملة ، وتوفير الرعاية الطبية لهم وتوفير سكن مناسب بسعر مناسب للمهندسين".

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