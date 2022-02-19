بسبب سرعة الرياح.. مصرع شخص سقط عليه حائط بلكونة في أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر سقوط حائط بلكونة منزل عليه بسبب شدة الرياح بمدينة أبنوب في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط حائط بلكونة على شخص بشارع المدارس بمدينة أبنوب.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط جزء من حائط بلكونة على " حسن. ص. ح" 16 عاما، أثناء مروره بالشارع بسبب سرعة الرياح مما أدى إلى إصابته، وتم نقله الى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي قبل وصوله للمستشفى، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتصريح بدفن الجثة.