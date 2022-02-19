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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لويس دياز يسجل الثالث لـ ليفربول وأول أهدافه بقميص الريدز في شباك نورويتش

ليفربول
ليفربول

تقدم فريق ليفربول على نظيره نورويتش سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل الكولومبي لويس دياز ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة رائعة من البديل تياجو ألكانتارا، ليسقط الكرة من فوق حارس مرمى نورويتش، موقعًا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد.

واستطاع ساديو ماني، معادلة النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 64 بضربة مقصية رائعة، أعقبه محمد صلاح بالهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من أليسون بيكر، ليقوم بمرواغة حارس نورويتش سيتي ويسكن الكرة في شباكه.

 

وبهذا الهدف، وصل محمد صلاح لهدفه رقم 150 بقميص ليفربول، كعاشر لاعب فقط في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز، وثاني أسرع لاعب بين اللاعبين العشرة.

 

يذكر أن هدف نورويتش جاء في الدقيقة  48 عن طريق ميلوت راشيكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بحويل ماتيب مدافع ليفربول لتغير اتجاهها وتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الأول في المباراة.

فريق نورويتش بدأ المباراة بشكل قوي، وسجل لاعبه ميلوت راشيكا هدفًا في الدقيقة الثالثة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد كوستاس تسيمكاس أن يسجّل الهدف الأول لـ ليفربول، عندما اخترق محمد صلاح دفاعات نورويتش من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية رائعة، لكن اللاعب اليوناني سدد الكرة فوق المرمى.

وفي الدقيقة 17، سدد لويس دياز الكرة من داخل منطقة جزاء نورويتش، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 27، سدد محمد صلاح الكرة بالرأس، لكن مدافع نورويتش قام بتشتيها قبل أن تدخل المرمى.

وسجل فيرجيل فان دايك هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 43، راوغ محمد صلاح دفاعات نورويتش من الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ضلت طريق المرمى.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون - نابي كيتا - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - دياز.

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