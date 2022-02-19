أفضل مشروع 2021.. رئيس مجلس النواب يتسلم جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية

تسلم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية كأفضل مشروع عربي لتحقيق التنمية المستدامة لعام ٢٠٢١، جاء ذلك في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية والذي تم عقده بمقر جامعة الدول العربية.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي اختار تكريم مشروع العاصمة الادارية الجديدة باعتباره من أفضل المشروعات العربية التنموية والعمرانية الريادية لتحقيق التنمية المستدامة ونموذجاً عربياً يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية وذلك لعام ٢٠٢١.

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