ظهرت السيارة ألبينا XB7 داخل مدينة ميونج الالمانية اثناء خوض بعض اختبارات الاداء، حيث تمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط بعض الصور الخاصة بهذه النسخة، وذلك وسط العديد من التمويهات والتي تتعلق بالناحية الأمامية والخلفية فقط.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7 |صور

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7

ظهرت مقدمة السيارة ألبينا XB7 وهي تحمل الكثير من التمويهات، مما يثير تساؤلات محبي تلك النسخة حول حصولها على ترقيات جديدة ام لا، ولكن من الممكن متابعة حالة الصادم الامامي، والذي تمتع ببعض اللمسات الجديدة.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7 |صور

بالاضافة إلى شبكات كلية كبيرة الحجم، مع وجود مدخل سفلي أطول نسبيًا يبرز من هيكل السيارة الخاص بالواجهة ايضا، مع فتحات تبريد على جانبي الصادم والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء ولتبريد المكابح كما هو مرجح.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7 |صور

أما عن الناحية الخلفية فظهرت السيارة بتمويهات كثيفة ايضا، ولكن من الممكن متابعة المصابيح الخلفية والتي تعمل بتقنية LED LIGHT، مع وجود عواكس ضوئية، ومنظومة عادم رباعية الاداء بطريقة ثنائية على الجانبين، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية من 5 اضلاع مع تصميم هندسي انيق ولون فضي، بالاضافة إلى حوامل ثنائية بالسقف.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7 |صور

ومن المتوقع أن تحتفظ النسخة ألبينا XB7 بنفس القدرات الخاصة الفنية، عبر محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4400 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 612 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي ثماني النقلات، وبهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية.