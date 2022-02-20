عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة ألبينا XB7 |صور

تحت التمويهات الخفيفة
تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور

ظهرت السيارة ألبينا XB7 داخل مدينة ميونج الالمانية اثناء خوض بعض اختبارات الاداء، حيث تمكنت عدسات التصوير التجسسية أن تلتقط بعض الصور الخاصة بهذه النسخة، وذلك وسط العديد من التمويهات والتي تتعلق بالناحية الأمامية والخلفية فقط.

txt

ألبينا B8 جران كوبيه في إطلالة مميزة من بي إم دبليو |صور

txt

بقوة 621 حصان.. بي إم دبليو ألبينا تكشف عن B8 جراند كوبيه موديل 2023|شاهد

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7

 

ظهرت مقدمة السيارة ألبينا XB7 وهي تحمل الكثير من التمويهات، مما يثير تساؤلات محبي تلك النسخة حول حصولها على ترقيات جديدة ام لا، ولكن من الممكن متابعة حالة الصادم الامامي، والذي تمتع ببعض اللمسات الجديدة.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور

بالاضافة إلى شبكات كلية كبيرة الحجم، مع وجود مدخل سفلي أطول نسبيًا يبرز من هيكل السيارة الخاص بالواجهة ايضا، مع فتحات تبريد على جانبي الصادم والتي تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء ولتبريد المكابح كما هو مرجح.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور

أما عن الناحية الخلفية فظهرت السيارة بتمويهات كثيفة ايضا، ولكن من الممكن متابعة المصابيح الخلفية والتي تعمل بتقنية LED LIGHT، مع وجود عواكس ضوئية، ومنظومة عادم رباعية الاداء بطريقة ثنائية على الجانبين، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية من 5 اضلاع مع تصميم هندسي انيق ولون فضي، بالاضافة إلى حوامل ثنائية بالسقف.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور

ومن المتوقع أن تحتفظ النسخة ألبينا XB7 بنفس القدرات الخاصة الفنية، عبر محرك ثماني الاسطوانات طراز V، سعة 4400 سي سي تيربو مزدوج، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 612 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 800 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي ثماني النقلات، وبهذه الامكانيات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.2 ثانية.

تحت التمويهات الخفيفة .. لقطات جديدة للنسخة  ألبينا XB7 |صور
ألبينا XB7 السيارة ألبينا XB7 XB7 ألبينا السيارة ألبينا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

في دقيقة ونصف.. طيار مصري يبهر الإنجليز بهبوط احترافي وسط عاصفة ضربت مطار لندن

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

ترشيحاتنا

بسبب إيونيس .. طوارئ في بريطانيا و الجيش ينتشر في البلاد .. ما القصة ؟

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

أمام أعين المصطافين..تحطم هليكوبتر بشاطئ ولاية فلوريدا الأمريكية..فيديو

هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

المالية تبيع أجلي خزانة بـ 12.5 مليار جنيه.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

الرضاعة الطبيعية أثناء إصابة الأم بالأنفلونزا

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

شاهد... حمادة هلال يحتفل بخطوبة الفنانة إلهام عبد البديع على المسرح ببورسعيد

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ