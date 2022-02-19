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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالات جامعة طنطا باليوبيل الذهبي.. "قادرون باختلاف" في كلية التربية الرياضية

احتفالات جامعة طنطا
احتفالات جامعة طنطا بيوبيلها الذهبى

‏‏انطلقت اليوم أولى فعاليات مبادرة " قادرون باختلاف" فى كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور علاء حلويش  عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة هالة الصبى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا  أن الجامعة بدأت من اليوم التالى لاطلاق الرئيس السيسى لمبادرة "قادون باختلاف" فى العمل بكل جد واجتهاد لصياغة برنامج متكامل لدعم تنفيذ المبادرة بكليات الجامعة لدعم أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم وذلك من خلال 4 محاور رئيسية وهي التنمية وبناء الشخصية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، أنه تم تنفيذ عديد الأنشطة الرياضية اليوم لـ 35 طالبًا وطالبة من ذوى الهمم على ملاعب كلية التربية الرياضية، وذلك في إطار البرنامج الزمنى للجامعة لخدمة ذوي الهمم بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم.

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من جانبه أشاد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى من جهود مضنية في خدمة أبنائنا ذوي الهمم.

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