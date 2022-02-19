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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أثناء عاصفة.. أحمد موسى يشيد بإحترافية الطيار المصري في الهبوط بمطار هيثرو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى،  تعليقا على  إحترافية الطيار وليد مراد في الهبوط بطائرة في مطار هيثرو أثناء عاصفة ، قائلا: "هناك نماذج مشرفة وعظيمة وقدوة من المفترض ان نحتفي بهم ونشكرها".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الإعلام الدولي  ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن نموذج مصري محترم وهو نموذج الطيار  وليد مراد ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "الطيار وليد مراد استطاع  أن يهبط بطائرة مصر للطيران في مطار هيثرو في بريطانيا في ظل تواجد سرعة رياح تصل لـ 110 كيلو متر وكان هناك هع صفقة شديدة ".


وأكمل الإعلامي أحمد موسى : "العاصفة أثرت بشكل كبير على بريطانيا وعدد كبير من الشركات الطيران غيرت مسارها لتفادي العاصفة"، مضيفا:" الطيار وليد  مراد تحدى الظروف واستطاع ان يهبط بالطائرة باحترافية ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى : "الطائرة كانت بتروح يمين وشمال بسبب سوء الأحوال الجوية لكن الطيار وليد مراد استطاع ان يهبط بالطائرة في الظروف الاستثنائية ".

أحمد موسى وليد مراد الطيار وليد مراد مصر للطيران اخبار التوك شو

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