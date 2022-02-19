إحلال السيارات تعلن إجراء تعديل بشروط المشاركة في المبادرة ..فيديو

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، إن المبادرة دائما تناقش أي معوقات قد تواجه المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة.

وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "إحدى المعوقات التي كانت تواجه فئة معينة من المواطنين هي قضية الورثة ملاك سيارة عن متوفي في الأسرة، وكانت المشاركة بالنسبة أنه لابد من أن يكون مر على تاريخ وراثة السيارة سنتين للمشاركة في المبادرة".

وأشار: "مع مقترحات المواطنين إدارة المبادرة درست هذا الشرط وتم تعديله، لكي تستطيع الورثة المشاركة برخصة ورثة بحيازة أحدهم بغض النظر عن مدة الملكية بالنسبة لهم، واعتبار الملكية تبدأ من تاريخ ملكية المتوفى لهذه السيارة".

وأوضح: "تعديل هذا الشرط فتح العديد من المشاركات للمواطنين وتم التنفيذ بالفعل"، متابعا: "تم السماح بتسجيل السيارات المملوكة للورثة دون التقيد بمضي عامين على الترخيص".