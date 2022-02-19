نقابة المهندسين تنظم معرضا للسلع المعمرة بنادي القاهرة الجديدة

لحرصها الدائم علي تقديم خدمات متميزة لأعضائها أقامت نقابة مهندسي القاهرة برئاسة المهندس الاستشاري هشام ابوسنة معرضا للسلع المعمرة بمقر نادي المهندسين بالتجمع الثالث ضمن فاعليات افتتاح النادي.

حيث تم إفتتاح تجريبي لنادي القاهرة الجديدة بحضور المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر .

وصرح المهندس “أحمد على” رئيس لجنة العلاقات العامة والانشطة أن فعاليات المعرض مستمرة حتى 24 فبراير الجاري حيث يعد المعرض إحدي الانشطة الاجتماعية لرعاية السادة المهندسين وأسرهم والتى تنظمها نقابة مهندسين القاهرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة راية بخصومات تصل إلى 15% بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي وأنظمة تقسيط 6 شهور بدون فوائد وأخري حتي 36 شهرا مع شركة راية بخصم خاص جدا على سعر الفائدة المتعارف عليه بموافقة فورية فى المعرض بدون ضامن، بدون إجراءات بنكية، بدون مفردات مرتب، بدون استعلام فقط بمجرد اظهار كارنيه نقابة المهندسين تيسيرا علي السادة المهندسين.



تم الافتتاح بحضور كلا من المهندس محمد عبد العظيم وكيل نقابة المهندسين المصرية والمهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة والمهندس محمد ناصر أمين الصندوق، والمهندسة زينب عفيفي أمين عام مساعد، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، والأستاذة إيناس صلاح مدير إدارة المعارض بوزارة الإنتاج الحربي، والاستاذ تامر عبد النبي مدير إدارة المعارض بشركة راية .

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