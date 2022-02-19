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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإسباني.. أتلتيكو مدريد يعود للانتصارات بثلاثية في شباك أوساسونا

صدى البلد

فاز فريق أتلتيكو مدريد على مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني.

وقع النجم البرتغالي جواو فيليكس على أول أهداف الروخي بلانكوس في المباراة، عند الدقيقة الـ 3

وعزز الأتلتيكو تقدمه بهدف ثانٍ سجله في الدقيقة 59 لويس سواريز، وعند الدقيقة 89 ختم الأرجنتيني أنخيل كوريا الثلاثية.


ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد أوساسونا عند 32 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز فياريال على مضيفه غرناطة 4 / 1، ورفع فياريال رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد غرناطة عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.


 

 

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