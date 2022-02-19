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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسباب التعادل بين الزمالك و ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا.. تحليل

الزمالك
الزمالك

انتهت أحداث مباراة الزمالك أمام منافسه ساجرادا الأنجولي ، بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

ونعرض لكم اسباب التعادل بين الزمالك وساجرادا 

 

الزمالك بدأ بطريقة 3-4-3  وفي حالة الهجوم تتحول لـ 3-2-2-3 وفي حالة الدفاع تتحول الى 5-4-1 .

الزمالك عاني من الفشل في تدوير الكرة بنصف الملعب وبناء هجمة منظمة واعتمد علي الكرات الطولية التى لم تحقق المطلوب منها خلال اللقاء . 

كما فشل الزمالك في استغلال المساحات الشاسعة من جبهتي سيسيه وشيكابالا 

مشاركة شيكابالا بشكل أساسي أثر على مستوى الفريق في استغلال المساحات بجبهته وبالتالي لم يتم تنفيذ هجمة واحدة منها، حتى خرج في الدقيقة 75 ونزل بدلا منه أوناجم .

وفي الجبهة الأخرى سيسية لم تكن تحركاته و عرضياته على المستوى المطلوب ومع خروجه ايضا ونزول بن شرقي كان الافضل وحرك الهجمة بشكل لائق .

علي مستوي الكرات العالية وخصوصا الثابتة وجد ثلاثي دفاع الزمالك ازمة في التحركات وتغطية المناطق واللاعبين بالشكل اللائق وكان من الممكن تسجيل هدف .

اما بالنسبة لفريق ساجرادا الانجولي فإنه يعاني من قصر طول اللاعبين خاصة في الكرات الثابتة والعالية والتي شكلت خطورة كبيرة على المرمى .

كما عاني ساجرادا من المساحات الكبيرة بين خط الوسط والدفاع وسوء تمركز لاعبي الفريق ولكن الزمالك فشل في استغلالها .

وبشكل عام وكلي الزمالك وساجرادا فقدا اللمسة الاخيرة بشكل كبير في الثلث الاخير من الملعب رغم الفرص الكثيرة التى سنحت للفريقين .

ووصل الزمالك الي مرمي المنافس 19 مرة ولكن شكل خطورة في 7 كرات فقط ، اما بالنسبة لفريق ساجرادا فإنه وصل 13 مرة 4 منهم فقط بين الثلاث خشبات وانقذها الحارس  .

تشكيل الزمالك الأساسي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمود علاء ، عبدالغني ، محمود حمدي "الونش"

الوسط: المثلوثي ، إمام عاشور ، يوسف "أوباما"  ، فتوح

الهجوم: سيف الجزيري ، شيكابالا ، سيسيه

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