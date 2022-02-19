"النقض" توضح معنى إحداث جرح عمدا

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها احداث الجروح عمدا.



جاء في حيثيات الحكم أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام توافره بارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن فعله يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه تحدث الحكم عنه استقلالاً غير لازم استفادة من وقائع الدعوى تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداَ ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثة ومضاعفاته علة ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض الباعث لا يؤثر في قيام الجريمة أو القصد الجنائي ولا عبرة به في المسئولية . علة ذلك ؟ الإهمال في العلاج لا يقطع رابطة السببية علة ذلك ؟ مثال لتسبيب سائع لاطراح الدفع بانتفاء القصد الجنائي.