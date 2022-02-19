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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أنشطة وورش عمل في ختام فعاليات اليوم الثالث من برنامج سفراء حوار وادي النيل

صدى البلد

أقيمت ورش عمل وأنشطة، خلال ختام فعاليات اليوم الثالث من برنامج سفراء حوار وادي النيل، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومبادرة " أفروميديا الإعلامية "، ومبادرة سفراء الحوار، التي تضمنت ورش عمل وأنشطة تفاعلية بحضور المشاركين من الطلائع من دول وادي النيل "مصر، والسودان وجنوب السودان".

وأشتملت ورش العمل التي نظمت للطلائع من دول حوض النيل " مصر والسودان وجنوب السودان "، في ختام  فاعليات اليوم الثالث من برنامج سفراء حوار وادي النيل، مجموعة من المناقشات والأنشطة والألعاب التثقيفية والتوعوية التي تضمنت التعرف علي التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع والتأمل في الافتراضات الشخصية والثقافات المختلفة بجانب حوار حول موضوعات أختارها المشاركين في مجموعات العمل متعلقة بقضايا وادي النيل بالإضافة إلي نشاط متعلق بتعريف وتحديات الحوار ، وختاما تقييم البرنامج والتدريب ككل .

جدير بالذكر أن برنامج سفراء حوار وادي النيل، ينظم تحت شعار «مصر تجمعنا» ضمن فاعليات النسخة الرابعة من مشروع وحدة وادي النيل " رؤي مستقبلية "، الذي تم إطلاقه في عام 2017 كمشروع إطاري بهدف إلي توثيق العلاقات بشكل مستدام بين دول مصر، والسودان وجمهورية جنوب السودان عن طريق عقد المؤتمرات والفعاليات الشبابية التي من شأنها تقريب وجهات النظر ووضع القضايا ذات الاهتمام المشترك علي مائدة النقاش من أجل الوصول إلي توصيات تكون قابلة للتنفيذ ليتم رفع إلي صناع القرار، ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش عمل والجلسات الحوارية، والحلقات النقاشية، والألعاب التثقيفية والتوعوية .

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