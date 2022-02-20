كلوب يشيد بـ صلاح بعد إنجاز الـ"150" هدفا بالدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على ضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن إنجاز محمد صلاح في تصريحات بعد المباراة: "رقم عظيم جدًا، لقد شارك في مركز مختلف وقدم أداء مميز للغاية، وعندما عاد لمركزه الطبيعي رأيناه يؤدي بشكل جيد مرة أخرى".

وأضاف: "لم يكن يتوقع أحد حين سجل صلاح هدفه الأول مع ليفربول أمام واتفورد أن بإمكانه تسجيل 149 آخرين في فترة زمنية قصيرة، آمل أن يستخدم زميله لويس دياز هدفه الأول بنفس الطريقة ويسير على خطى صلاح".

وعن الهدف المفضل لكلوب من أصل الـ150 لصلاح قال : "اليوم كان خادعًا حقًا لأكون صريحًا، أتذكر هدف تشيلسي من قذيفة، هدف يونايتد أعجبني كثيرًا، المهارة ضد مانشستر سيتي وواتفورد، هدفه أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال أيضا، لا أتذكر الـ150 هدفا، عدد منها كان جيدا".

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 67 في شباك نورويتش سيتي بعدما كانت تشير النتيجة لتعادل الفريقين 1-1.

الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017، وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.

وأصبح صلاح ثان أسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدفا، وعاشر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هذا الرقم .